Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe kime benziyor? Yakışıklı jön'den çok özel açıklamalar!
Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz ay da oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı! Etiler'de görüntülenen yakışıklı oyuncu babalık heyecanını anlattı. Oğlunun kime benzediği sorulan Tatlıtuğ, bakın ne yanıt verdi!
6 yıl önce dünya evine giren, mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, geçtiğimiz ay oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Etiler'de görüntülenen yakışıklı oyuncu evliliği ve oğlu hakkında çok özel açıklamalar yaptı.
Babalık duygularını anlattı..
Tatlıtuğ önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Geçen ay oğlu Kurt Efe’ye kavuşan oyuncu babalık ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti.
"Babalığa alıştım, her gün yeni bir şey keşfediyoruz.. "
Babalığa alıştım. Şimdi daha iyi anlıyorsun hangi şartlar altında büyüdüğünü...
Tecrübe kazanıyorum. Evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyoruz” dedi.