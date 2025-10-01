Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an! Kimse bunları bilmiyor

Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri haline gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un şöhret yolculuğu, tesadüflerle şekillenen ve hayatındaki kritik dönemeçlerle örülü sıra dışı bir hikayeye dayanıyor. 27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, Edirneli bir anne ve Boşnak kökenli Adanalı bir babanın beş çocuğundan biriydi. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Adana'da geçirirken eğitimini Yenice Özel Çağ Lisesi'nde sürdürdü.