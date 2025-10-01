BIST 10.963
DOLAR 41,59
EURO 49,02
ALTIN 5.163,25

Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an! Kimse bunları bilmiyor

|
Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an! Kimse bunları bilmiyor

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yer aldığı her projede sergilediği oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. Ancak hayatıyla ilgili bilinmeyen detaylar da bir o kadar merak ediliyor. Bakın Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren o an neymiş...

Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an! Kimse bunları bilmiyor - Resim: 1

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, her yaptığıyla çok konuşuluyor. Oyunculuk performanslarıyla izleyicinin beğenisini alırken, özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Eşi Başak Dizer ile evlilikleri de sevenleri tarafından oldukça beğeniliyor. Bakın Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını ne değiştirmiş... Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?

111
Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an! Kimse bunları bilmiyor - Resim: 2

Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri haline gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un şöhret yolculuğu, tesadüflerle şekillenen ve hayatındaki kritik dönemeçlerle örülü sıra dışı bir hikayeye dayanıyor. 27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, Edirneli bir anne ve Boşnak kökenli Adanalı bir babanın beş çocuğundan biriydi. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Adana'da geçirirken eğitimini Yenice Özel Çağ Lisesi'nde sürdürdü.

211
Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an! Kimse bunları bilmiyor - Resim: 3

BABASININ HASTALIĞIYLA GELEN DÖNÜM NOKTASI

Hayatında ilk büyük değişim, babası Erdem Tatlıtuğ'un kalp ameliyatı geçirmesiyle yaşandı. Ailenin geçimini üstlenen babasının sağlık sorunları, 1997 yılında ailece İstanbul'a taşınmalarına neden oldu. Bu adım, Kıvanç'ın hem kişisel gelişiminde hem de kariyer yolculuğunda yeni bir sayfa açtı.

311
Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an! Kimse bunları bilmiyor - Resim: 4

BASKETBOL HAYALİ

İstanbul'da da spordan kopmayan Tatlıtuğ'un en büyük tutkusu basketboldu. Ülkerspor'un teklifiyle profesyonel basketbol kariyerine adım attı. Ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giydi. Hayalini profesyonel sporcu olarak kurmuştu, ancak genç yaşta yaşadığı talihsiz sakatlık bu yolculuğu yarıda bıraktı.

411