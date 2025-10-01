Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an! Kimse bunları bilmiyor
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yer aldığı her projede sergilediği oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor. Ancak hayatıyla ilgili bilinmeyen detaylar da bir o kadar merak ediliyor. Bakın Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren o an neymiş...
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, her yaptığıyla çok konuşuluyor. Oyunculuk performanslarıyla izleyicinin beğenisini alırken, özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Eşi Başak Dizer ile evlilikleri de sevenleri tarafından oldukça beğeniliyor. Bakın Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını ne değiştirmiş... Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?
Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri haline gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un şöhret yolculuğu, tesadüflerle şekillenen ve hayatındaki kritik dönemeçlerle örülü sıra dışı bir hikayeye dayanıyor. 27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, Edirneli bir anne ve Boşnak kökenli Adanalı bir babanın beş çocuğundan biriydi. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Adana'da geçirirken eğitimini Yenice Özel Çağ Lisesi'nde sürdürdü.
BABASININ HASTALIĞIYLA GELEN DÖNÜM NOKTASI
Hayatında ilk büyük değişim, babası Erdem Tatlıtuğ'un kalp ameliyatı geçirmesiyle yaşandı. Ailenin geçimini üstlenen babasının sağlık sorunları, 1997 yılında ailece İstanbul'a taşınmalarına neden oldu. Bu adım, Kıvanç'ın hem kişisel gelişiminde hem de kariyer yolculuğunda yeni bir sayfa açtı.
BASKETBOL HAYALİ
İstanbul'da da spordan kopmayan Tatlıtuğ'un en büyük tutkusu basketboldu. Ülkerspor'un teklifiyle profesyonel basketbol kariyerine adım attı. Ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giydi. Hayalini profesyonel sporcu olarak kurmuştu, ancak genç yaşta yaşadığı talihsiz sakatlık bu yolculuğu yarıda bıraktı.