Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'i dövdüğü iddiası ağızları açık bıraktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e şiddet uyguladığı iddiası herkesi şoke etti. Söylemezsem Olmaz'da Bircan Bali açıkladı.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 2016 yılında evlendi. Bilinene göre, ikili, ilişkilerinin ilk gününden beri herkesi imrendiren bir hayat yaşamaya devam ediyor. Mutlu beraberliklerini sosyal medya hesaplarından sıklıkla paylaşan Tatlıtuğ, zaman zaman eşine iltifatlarıyla gündeme geliyor.
Fakat Kıvanç Tatlıtuğ hakkında ortaya atılan son iddia duyanların inanmakta güçlük çektiği bir iddia oldu. Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucularından Bircan Bali bomba iddiayı ortaya attı.
Bali'nin iddiasına göre, Kıvanç Tatlıtuğ, evliliğinde çok agresif ve zaman zaman Başak Dizer'e şiddet uyguluyor.
Hayranlarının ağzını açık bırakan iddia hakkında Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in ne diyeceği ise henüz bir merak konusu. İkili, bu iddiaya dair açıklama yapmadı.