Kıvanç Tatlıtuğ'u yıkan haber yıllardır baktığı köpeğinin hastalığı belli oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde hareketlerinden şüphelenerek veterinere götürdüğü köpeği Mars'ın hastalığı ortaya çıktı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un yavruyken alıp bakmaya başladığı köpeği Mars'tan üzücü haber geldi. 3 yaşındaki Amerikan Staffordshire cinsi Mars'ın, yapılan tetkikler sonucu kansere yakalandığı öğrenildi.
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Acı gerçeği, köpeğini götürdüğü veterinerde röntgen çekilince öğrenen Tatlıtuğ, adeta yıkıldı. Köpeğinin beyinde tümör olduğunun bilgisini alan Tatlıtuğ, kendi dalında başarılı veterinerlerle görüştü.
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Özel tedaviler uygulanacak: Hiçbir masraftan kaçınmayan oyuncu köpeğinin kanını değiştirtti, özel tedaviler uygulatmaya başladı.
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Peki Kıvanç Tatlutuğ kimdir?
Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur.
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