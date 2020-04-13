Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e romantik doğum günü kutlaması

Başak Dizer ise doğum gününde hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi:

''Hayatımın en farklı, en garip ama gerçekten düşündükçe içinde derin mesajlar bulduğum özel bir doğumgünü ve dönem oluyor. İlk kez tüm sevdiklerim, arkadaşlarım, ailem yanımda değil. Ah ilk kez canım babam hayatımda değil...''