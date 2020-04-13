Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e romantik doğum günü kutlaması
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in doğum gününü sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımladığı fotoğrafla kutladı. Tatlıtuğ'un romantik mesajı olay oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında mutlu giden beraberliklerini resmiyete taşıdı ve ikili, dünyaevine girdi. Uzun yıllardır beraber olan çift, herkesin gözdesi haline geldi. Tatlıtuğ'un eşi için zaman zaman söylediği romantik sözler magazin gündemine damga vururken son olarak doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi.
Başak Dizer, 43. yaşını koronavirüs sebebiyle evde kutlamak zorunda kaldı. Tatlıtuğ ise eşi için Instagram'dan paylaşım yaptı, romantik notu olay oldu.
Tatlıtuğ'un "İyi ki doğdun benim canım. İyi ki sen varsın. Seni seviyorum" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Başak Dizer ise doğum gününde hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi:
''Hayatımın en farklı, en garip ama gerçekten düşündükçe içinde derin mesajlar bulduğum özel bir doğumgünü ve dönem oluyor. İlk kez tüm sevdiklerim, arkadaşlarım, ailem yanımda değil. Ah ilk kez canım babam hayatımda değil...''