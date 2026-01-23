Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evi görenleri mest etti...

Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre ile başrollerini paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinin yanı sıra 'Gümüş', 'Kurt Seyit ve Şura', 'Kuzey Güney' gibi pek çok yapımda izleyici karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyada yine gündem oldu. Ünlü oyuncunun çok konuşulmasının nedeni ise bu kez başka. Başak Dizer - Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin evi görenleri adeta büyüledi. İşte detaylar…