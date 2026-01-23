Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evi görenleri mest etti...
Yer aldığı projeler ile adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ aşk yuvası ile gündemde. Eşi Başak Dizer ile evliliğinden bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ yeniden ekranlara gelmek için gün sayıyor. İşte Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un o çok özel ve büyüleyici evi...
Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre ile başrollerini paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinin yanı sıra 'Gümüş', 'Kurt Seyit ve Şura', 'Kuzey Güney' gibi pek çok yapımda izleyici karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyada yine gündem oldu. Ünlü oyuncunun çok konuşulmasının nedeni ise bu kez başka. Başak Dizer - Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin evi görenleri adeta büyüledi. İşte detaylar…
Kanal D’nin yayınlandığı döneme damga vuran dizisi ‘Aşk-ı Memnu’ başta olmak üzere 'Gümüş', 'Kurt Seyit ve Şura', 'Kuzey Güney' gibi pek çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile evlenen Kıvanç Tatlıtuğ, 2022'de oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı.
KIVANÇ TATLITUĞ'UN EVİ TAM NOT ALDI
42 yaşındaki yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi Başak Dizer’in yaşadığı ev, modern tasarımı ve estetik detayları nedeniyle sosyal medyada gündeme geldi.