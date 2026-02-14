Kıvanç Tatlıtuğ paylaştı sanal medya yıkıldı: "Hep en yakışıklı"
Türk televizyonunun en gözde isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, her paylaşımıyla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu, bu kez doğayla iç içe, adrenalin dolu bir anını takipçileriyle paylaştı.
Macera tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, ATV turu sırasında çekilen fotoğrafında tam anlamıyla çamura batmış bir şekilde yer aldı. Ancak, tüm vücut çamur içinde olsa da, karizmasından ödün vermeyen Tatlıtuğ, bu haliyle de göz kamaştırmayı başardı.
Çamurla kaplanmış kıyafetleriyle gülümseyen oyuncu, sosyal medyada adeta övgüye boğuldu.
Hayranları, Tatlıtuğ'un bu doğal görüntüsüne hayran kaldı.
"Çamur bile yakışıklılığını gölgeleyememiş" ve "Hala en yakışıklısı" gibi yorumlar yaptı.
