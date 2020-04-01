Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı iddiası olay yarattı
Koronavirüs salgını Kıvanç Tatlıtuğ'u da vurdu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kıvanç Tatlıtuğ'un rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'ye de sıçrayınca Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Kemerburgaz'da bir orman evine yerleşti. Koronavirüsten korunmak için orman evine yerleşen Tatlıtuğ'un rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
Önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, kontrol amaçlı hastaneye gitti ve yatışı yapıldı. Özel bir hastaneye giden oyuncu için koronavirüsten şüphenilmeye başlandı. Çiftten iddialar hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, koronavirüsten korunmak için bu orman içinde bulunan evlerinde yaşamaya başlamıştı.
Yaklaşık 3 haftadır evlerinden dışarı çıkmayan çift, dış dünyayla tamamen ilişkilerini kesmiş hatta evlerine kimseyi kabul etmeyerek aileleriyle de sadece telefon ile görüşmeye başlamışlardı.