Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı iddiası olay yarattı

Önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, kontrol amaçlı hastaneye gitti ve yatışı yapıldı. Özel bir hastaneye giden oyuncu için koronavirüsten şüphenilmeye başlandı. Çiftten iddialar hakkında henüz bir açıklama gelmedi.