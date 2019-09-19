Kıvanç Tatlıtuğ hakim karşısına çıktı! 5 yıla kadar hapsi isteniyor
Aşk-ı Memnu dizisiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Kıvanç Tatlıtuğ vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı.
Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hakim karşısına çıktı. Sanık olmasının sebebinin mali müşaviri olduğunu söyledi.
Tatlıtuğ, ödediği paraları alan müşavirinin, hem kendisini hem devleti mağrur ettiğini ileri sürdü.
Sahte fatura
Vergi müfettişlerinin 2017'de ‘bağımsız manken ve modellerin faaliyeti' kapsamında yaptıkları denetimlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un adına 2012-2013 yılları arasında satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edildi.
5 yıla kadar hapis
Vergi müfettişleri Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, vergi kaçırmak ve sahte fatura düzenlemek suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunuldu. Savcılık vergide usulsüzlük suçlaması için Tatlıtuğ hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.