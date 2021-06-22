Kıvanç Tatlıtuğ Çağatay Ulusoy ortak oldu yeni işlerini duyan şaştı kaldı!
Dijital projelere yönelen Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni işleri herkesi şaşırttı.
Netflix'in yeni dizisi Bir Denizaltı Hikayesi ile seyirciyle buluşmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ ve BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam'da rol alan Çağatay Ulusoy yer aldıkları projelerin yanı sıra yakın dostluklarıyla da magazin gündeminde sık sık konuşuluyor.
İki yakın dost olan Ulusoy ve Tatlıtuğ, ortak yatırım yapmak için kolları sıvadı.
İkilinin yeni yatırımlarıyla atıldıkları iş kolu hayranlarını şaşkına çevirdi.
Ulusoy ve Tatlıtuğ da kendi şarap bağı olan Brad Pitt, Johnny Depp, David Beckham gibi ünlü isimlerin kervanına katıldı.