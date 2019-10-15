Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'i Sara Sampaio ile aldattığı iddialarına cevap verdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'i Victoria's Secret mankeni Sara Sampaio ile aldattığı iddia edilmişti, jet yanıt geldi.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Başak Dizer ile mutlu bir beraberlik yaşayan Tatlıtuğ'un eşini Victoria's Secret mankeni Sara Sampaio ile aldattığı iddia edilmişti. Tatlıtuğ, bu iddialara jet hızıyla cevap verdi.
Tatlıtuğ, ihanet iddialarına şu sözlerle cevap verdi:
Eleştirebilirsiniz: "Son zamanlarda çeşitli olaylar üzerinden hakkımda yapılan haberleri sükunetle takip ediyorum. Benim oyunculuğum veya yaptığım işlerle ilgili her zaman istediğiniz eleştiriyi yapma hakkına sahipsiniz.
''Ancak birkaç gündür ailem ve evliliğim hakkında yapılan haberler gerek kişilik haklarımı, gerek ailenin kutsallığını hiçe sayar hale gelmiştir."
Kabul edemem: "Zira hiçbir belge ve delil olmadan medya aracılığıyla evliliğime dair gerçek olmayan söylemleri kabul edemem.''