Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'i Sara Sampaio ile aldattığı iddialarına cevap verdi

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Başak Dizer ile mutlu bir beraberlik yaşayan Tatlıtuğ'un eşini Victoria's Secret mankeni Sara Sampaio ile aldattığı iddia edilmişti. Tatlıtuğ, bu iddialara jet hızıyla cevap verdi.