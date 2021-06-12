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Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer iddiası olay olmuştu! Sessizliği bozup ilk açıklamayı yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer iddiası olay olmuştu! Sessizliği bozup ilk açıklamayı yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarının yıllardır beklediği müjdeli haberle ilgili ortaya atılan iddiaya Başak Dizer'den yanıt geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer iddiası olay olmuştu! Sessizliği bozup ilk açıklamayı yaptı

İş ortamında tanışan 44 yaşındaki Başak Dizer ile 37 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında yer edinmişti. 

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Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer iddiası olay olmuştu! Sessizliği bozup ilk açıklamayı yaptı

Evliliklerini basından uzak yaşayan çiftle ilgili ortaya atılan iddia gündem olmuştu. 

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Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer iddiası olay olmuştu! Sessizliği bozup ilk açıklamayı yaptı

44 yaşındaki stil danışmanının hamile olduğu iddia edilmişti. 

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Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer iddiası olay olmuştu! Sessizliği bozup ilk açıklamayı yaptı

Başak Dizer, sosyal medyada bir takipçisinin beş hafta önce yaptığı "Allah'ım sana senin kadar güzel bir kız nasip etsin" şeklindeki yorumu beğenmesi bu iddiaları kuvvetlendirmişti. 

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