Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor eşi Başak Dizer hamile bebeğin cinsiyeti belli mi?
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile ünlü oyuncu baba oluyor. Sosyal medyada bomba iddia son dakika olarak duyuruldu. Peki bebeğin cinsiyeti belli mi işte tüm detaylar...
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ baba olma heyecanı yaşıyor. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in hamile olduğıu, çiftin bebek beklediği haberi sosyal medyayı salladı. İnternette yayın yapan magazin haber sayfalarına düşen kulis haberin yayılmasıyla ünlü çiftin takipçileri, hayranları ve sevenleri peş peşe yorumlarla sevinçlerini dile getirdi.
Kıvanç Tatlıtuğ'un 44 yaşındaki eşi Başak Dizer hamile
Gazete Magazin'den Akif Yaman'ın sosyal medyadan servis ettiği kulis habere göre, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 44 yaşındaki eşi Başak Dizer hamile... Ünlü çifti bebek heyecanı sardı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in hamile olduğuna ilişkin sosyal medyada haberlerin yayılmaya başlamasıyla, sevenleri ve hayranları internette adeta bayram havası estirdi.
Haberde yer alan detaylara göre bebeğin cinsiyeti henüz belli değil...