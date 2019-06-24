Kitap çıkaran Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen olay Acun Ilıcalı itirafı!

Kitap çıkaran Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen olay Acun Ilıcalı itirafı!

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra kitap çıkaran Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen Acun itirafı gündeme oturdu.

Kitap çıkaran Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen olay Acun Ilıcalı itirafı! - Sayfa 1

Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşanmanın ardından özel hayatıyla gündeme gelmeye devam eden Şeyma Subaşı'nın yakın zamanda çıkardığı kitabının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Subaşı, geçtiğimiz günlerde kitabı dolayısıyla köşe yazarlarının bile diline düşünce kitabı kendisinin yazmadığını itiraf etmişti. 

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Kitap çıkaran Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen olay Acun Ilıcalı itirafı! - Sayfa 2

Subaşı'nın kitabından dikkat çeken bazı bölümler arasında seneler sonra ortaya çıkan Acun Ilıcalı itirafı, ''Yalnızdım. Fiziken ve psikolojik olarak çok yalnız. Keşke aynı yaşta olabilseydik diye dua ettiğim geceyi hatırlıyorum. Hani her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersiniz ya. İşte tam o kara delik. 

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Kitap çıkaran Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen olay Acun Ilıcalı itirafı! - Sayfa 3

Badem gözlü kızım sayesinde o delikten çıktım. Bazı hatalara düşsek de sonunda özgür bıraktık birbirimizi. İyi ki de yapmışız" şeklinde yer aldı.

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Kitap çıkaran Şeyma Subaşı'dan yıllar sonra gelen olay Acun Ilıcalı itirafı! - Sayfa 4

Subaşı, italyan sevgilisi Guidi Senia için, ''İşte biri girdi hayatıma. Lüks ve kalabalık değil. Sadelik ve baş başalık kalbimi doldurdu. Birbirimize iyi geliyoruz'' diye bahsetti.

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