Kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kaybolan yazara para cezası

ANTALYA'dan Fethiye'ye kadar uzanan 535 kilometrelik Türkiye'nin en uzun mesafe yürüyüş yolu olan Likya Yolu'nun 1999 yılında ortaya çıkarılmasında ve işaretlenmesinde önemli rol oynayan ve aynı zamanda bu yol ile ilgili 'Likya Yolu' adlı kitabın yazarı olan ve 1997 yılında Türk vatandaşlığına geçip 'Kardelen Karlı' ismini alan İngiliz amatör tarihçi Kate Clow, beraberinde Andrzej Leszek Wielochowski (73) ve Onur Dumlupınar (40) ile önceki gün Kemer ilçesine bağlı Beycik Bükü'nde kamp yaptı. Burada yanındaki arkadaşlarından ayrılan ve Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan Kate Clow, arkadaşlarını arayarak yolunu kaybettiğini, suyunun bittiğini ancak yolunu bulabileceğini söyledi.