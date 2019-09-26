Kısmetse Olur'un gelin adayı Melis Buse Betkayan sütyensiz haliyle tepki topladı

Melis Buse Betkayan, 25 bin abonesinin bulunduğu kanalına yüklediği son videoda giydiği kıyafet nedeniyle tepkilere neden oldu. Betkayan'ın, düğmesi sonuna kadar açık olan gömleğinin yanı sıra sütyen giymemesi de takipçileri tarafından hoş karşılanmadı.