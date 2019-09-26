Kısmetse Olur'un gelin adayı Melis Buse Betkayan sütyensiz haliyle tepki topladı
Bir dönemin en çok izlenen izdivaç programı Kısmetse Olur'da ünlenen Melis Buse Betkayan, açtığı YouTube kanalında sütyensiz bir şekilde kameraların karşısına geçince eleştirilerin odağı oldu.
Geçtiğimiz yıllarda Kanal D'de yayınlanan yarışmanın en ilginç yarışmacılarından biri olarak ön plana çıkan Melis Buse Betkayan, son günlerde aldığı kilolarla gündeme geliyordu. Betkayan, son olarak açtığı YouTube kanalına yüklediği bir video nedeniyle konuşulmaya başlandı.
Melis Buse Betkayan, 25 bin abonesinin bulunduğu kanalına yüklediği son videoda giydiği kıyafet nedeniyle tepkilere neden oldu. Betkayan'ın, düğmesi sonuna kadar açık olan gömleğinin yanı sıra sütyen giymemesi de takipçileri tarafından hoş karşılanmadı.
Takipçilerinden kısa sürede onlarca yorum alan Betkayan, şu eleştirilere maruz kaldı:
- "Sütyensiz bide düğmelerin açık iğrenç görünüyorsun neden bunu kendine yapıyorsun?"
"Göğüslerinin sarkıklığını gözümüze neden soktun"
İğrenç görünüyorsun
"Allah aşkına gel sana bi sütyen alacağım hiç mi rahatsız olmuyorsun sen?"
- "Bir dahaki sefer o düğümlerini kapat iğrenç görünüyorsun"