Kısmetse Olur'un dikkat çeken ismi Aybüke Çangal dolgularını eritti, imajını değiştirdi! Görenler tanıyamadı

Takipçileri, "Tanıyamadık, bambaşka biri olmuş" ve "Bu kim, Aybüke'ye hiç benzemiyor" gibi ifadelerle şaşkınlıklarını dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise "Doğal hali çok daha zarif, filtreye bile gerek kalmamış" yorumlarıyla ünlü ismin yeni imajını övdü.