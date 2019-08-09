Kısmetse Olur'da evlenip çocuk bile yapmışlardı Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç'tan kötü haber
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Seda Akgül'ün üstlendiği Kısmetse Olur programında evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli çifti boşanma kararı aldı.
İzdivaç programlarının kaldırılmasından önce belki de en beğenilen program olan Kısmetse Olur'da evlenerek büyük ödülü kazanan NurBat çiftinden kötü haber geldi. Nikah şahitliğini Alişan ve Soner Sarıkabadayı'nın yaptığı Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli, boşanma kararı aldı.
2016 yılında yarışmada finale kalıp evliliğe 'Evet' diyen ikili, bir de çocuk sahibi olmuştu. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan çiftin hayranları bu karara üzülürken her iki taraftan da bir açıklama yapılması bekleniyor.
Davayı Nur açtı: Boşanma davasını Nur Erkoç'un açtığı öğrenirken, çiftin kızları Asel'in velayetini kimin alacağı ise merak konusu oldu.
Evlilikleri yalan mıydı?: Boşanma kararının ardından sosyal medya yayılan bir diğer haber ise ikilinin evliliklerinin zaten yalan olduğu ve ödül için rol yaptıkları yönündeydi.