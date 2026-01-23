BIST 12.996
Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte sebebi...

Kısmetse Olur programının yıldız isimlerinden Cansel Ayanoğlu, lüks aracını satışa çıkardı. Fiyatıyla dudak uçuklatan araç, Ayanoğlu'nun lüks yaşam tarzını yansıtıyor. İstediği rakam, aracın lüks ve konforunu gözler önüne seriyor.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte sebebi... - Resim: 1

Kısmetse Olur programının Aşkın Gücü formatıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Cansel Ayanoğlu, bu kez özel hayatı ya da paylaşımlarıyla değil, satışa çıkardığı lüks aracıyla gündeme geldi.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte sebebi... - Resim: 2

LÜKS DONANIMLARI TEK TEK SIRALADI

Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ayanoğlu, pembe renkli lüks aracını satmak için ilan yayımladı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte sebebi... - Resim: 3

İlanda gece paketi, Burmester ses sistemi, panoramik cam tavan, ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi, AMG iç tasarım ve tüm bakımlarının yetkili serviste yapıldığı bilgilerine yer verdi.

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte sebebi... - Resim: 4

FİYATI SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Ayanoğlu, aracına 4 milyon 800 bin TL fiyat biçti. Belirlenen rakam kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, çok sayıda kişi fiyatı yüksek bulduğunu dile getirdi. 

