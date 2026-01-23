Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte sebebi...
Kısmetse Olur programının yıldız isimlerinden Cansel Ayanoğlu, lüks aracını satışa çıkardı. Fiyatıyla dudak uçuklatan araç, Ayanoğlu'nun lüks yaşam tarzını yansıtıyor. İstediği rakam, aracın lüks ve konforunu gözler önüne seriyor.
Kısmetse Olur programının Aşkın Gücü formatıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Cansel Ayanoğlu, bu kez özel hayatı ya da paylaşımlarıyla değil, satışa çıkardığı lüks aracıyla gündeme geldi.
LÜKS DONANIMLARI TEK TEK SIRALADI
Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ayanoğlu, pembe renkli lüks aracını satmak için ilan yayımladı.
İlanda gece paketi, Burmester ses sistemi, panoramik cam tavan, ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi, AMG iç tasarım ve tüm bakımlarının yetkili serviste yapıldığı bilgilerine yer verdi.
FİYATI SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI
Ayanoğlu, aracına 4 milyon 800 bin TL fiyat biçti. Belirlenen rakam kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, çok sayıda kişi fiyatı yüksek bulduğunu dile getirdi.