"Kısmetse Olur" programı için Dilan Polat'a teklif gitti! Ücret konuşuluyor...

Ünlü fenomen Dilan Polat yeni bir program ile gündemde. Gündemden düşmeyen ünlü isim şimdi de Kısmetse Olur programı ile gündeme geldi.

DİLAN POLAT'LA İLGİLİ BOMBA İDDİA

Yakın yeni bölümleriyle yayınlaması planlanan Kısmetse Olur için bomba bir iddia ortaya atıldı. Yasin Özbek'in iddiasına göre; Yeni sezonun sunuculuğu için Dilan Polat'a teklif götürülecek.