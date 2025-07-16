"Kısmetse Olur" programı için Dilan Polat'a teklif gitti! Ücret konuşuluyor...
Dilan Polat sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Ünlü fenomen YouTube'ta yayınlanacak olan 'Kısmetse Olur' programının sunuculuğu için Dilan Polat'a teklif götürüleceği iddia edildi.
Ünlü fenomen Dilan Polat yeni bir program ile gündemde. Gündemden düşmeyen ünlü isim şimdi de Kısmetse Olur programı ile gündeme geldi.
DİLAN POLAT'LA İLGİLİ BOMBA İDDİA
Yakın yeni bölümleriyle yayınlaması planlanan Kısmetse Olur için bomba bir iddia ortaya atıldı. Yasin Özbek'in iddiasına göre; Yeni sezonun sunuculuğu için Dilan Polat'a teklif götürülecek.
ANLAŞIRLARSA TEKLİF GÖTÜRÜLECEK
Daha önce Seda Akgül ile Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı programda eğer maliyet konusunda anlaşılırsa teklif Dilan Polat'a gidecek.
İKİ ÇİFT BU PROGRAMDA EVLENMİŞTİ
Yıllardır gerçek mi kurgu mu tartışmalarının gölgesinde yayınlanan programda iki çift evlendirilmişti.
MAĞDUR ETTİ Mİ?
İşletmeci Erdener Aktaş, iddiaya göre Bağcılar'da 'Dilan Polat' markası altında bir güzellik merkezi açmak için yaklaşık 17 milyon lira yatırım yaptı. Şube henüz faaliyete geçmeden, sistemin ilerideki mali yükümlülüklerini karşılamak amacıyla Polat ailesine çek verdi. Ancak Polat ailesinin gözaltına alınması ve şirketlerine kayyum atanması üzerine şube işletmeye açılamadı. Aktaş'ın verdiği bu çekler ise iade edilmeyerek başka ticari işlemlerde kullanıldı.