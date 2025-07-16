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"Kısmetse Olur" programı için Dilan Polat'a teklif gitti! Ücret konuşuluyor...

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"Kısmetse Olur" programı için Dilan Polat'a teklif gitti! Ücret konuşuluyor...

Dilan Polat sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Ünlü fenomen YouTube'ta yayınlanacak olan 'Kısmetse Olur' programının sunuculuğu için Dilan Polat'a teklif götürüleceği iddia edildi.

"Kısmetse Olur" programı için Dilan Polat'a teklif gitti! Ücret konuşuluyor... - Resim: 1

Ünlü fenomen Dilan Polat yeni bir program ile gündemde. Gündemden düşmeyen ünlü isim şimdi de Kısmetse Olur programı ile gündeme geldi.

DİLAN POLAT'LA İLGİLİ BOMBA İDDİA

Yakın yeni bölümleriyle yayınlaması planlanan Kısmetse Olur için bomba bir iddia ortaya atıldı. Yasin Özbek'in iddiasına göre; Yeni sezonun sunuculuğu için Dilan Polat'a teklif götürülecek. 

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"Kısmetse Olur" programı için Dilan Polat'a teklif gitti! Ücret konuşuluyor... - Resim: 2

ANLAŞIRLARSA TEKLİF GÖTÜRÜLECEK

Daha önce Seda Akgül ile Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı programda eğer maliyet konusunda anlaşılırsa teklif Dilan Polat'a gidecek.

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"Kısmetse Olur" programı için Dilan Polat'a teklif gitti! Ücret konuşuluyor... - Resim: 3

İKİ ÇİFT BU PROGRAMDA EVLENMİŞTİ

Yıllardır gerçek mi kurgu mu tartışmalarının gölgesinde yayınlanan programda iki çift evlendirilmişti.

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"Kısmetse Olur" programı için Dilan Polat'a teklif gitti! Ücret konuşuluyor... - Resim: 4

MAĞDUR ETTİ Mİ?

İşletmeci Erdener Aktaş, iddiaya göre Bağcılar'da 'Dilan Polat' markası altında bir güzellik merkezi açmak için yaklaşık 17 milyon lira yatırım yaptı. Şube henüz faaliyete geçmeden, sistemin ilerideki mali yükümlülüklerini karşılamak amacıyla Polat ailesine çek verdi. Ancak Polat ailesinin gözaltına alınması ve şirketlerine kayyum atanması üzerine şube işletmeye açılamadı. Aktaş'ın verdiği bu çekler ise iade edilmeyerek başka ticari işlemlerde kullanıldı.

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