Kısmetse Olur Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli boşandı programda tanışıp evlenmişlerdi
Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programında tanışıp evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli boşandı.
Kanal D'de bir dönem yayımlanan, birçok kişi tarafından ilgiyle izlenen Kısmetse Olur programında tanışarak büyük ödülü kazanıp evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli çifti, 2016 yılında hayatlarını birleştirmiş hatta çiftin bir kız çocuğu olmuştu ki kötü haber geldi.
Boşanma davasını açan Nur Erkoç, Batuhan Cimillli ile olan 3 yıllık evliliklerini bitirdi. Erkoç, evliliğinin bittiğini Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programında açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde kepçe kulak operasyonu geçiren Nur Erkoç, yayına kulağındaki bandajlarıyla katılırken; Batuhan Cimilli ile 3 yıllık evliliğini bitirdiğini söyledi.
Boşandığı eşi Batuhan'ın hastanede kendisini yalnız bırakmadığını söyleyen Nur Erkoç, "Evliliğimiz resmi olarak bitti ama Batuhan ile hala dostuz. 3 ay önce anlaşmalı olarak boşandık" şeklinde konuştu.