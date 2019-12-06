Kısmetse Olur Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli boşandı programda tanışıp evlenmişlerdi

Kanal D'de bir dönem yayımlanan, birçok kişi tarafından ilgiyle izlenen Kısmetse Olur programında tanışarak büyük ödülü kazanıp evlenen Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli çifti, 2016 yılında hayatlarını birleştirmiş hatta çiftin bir kız çocuğu olmuştu ki kötü haber geldi.