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Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan estetik üzerine bir de kilo aldı tanınmaz halde

Kısmetse Olur'un sivri dilli gelini Melis Buse Betkayan'ın aldığı kilolar sosyal medyanın diline düştü.

Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Kısmetse Olur yarışmasında sivri diliyle dikkat çeken Melis Buse Betkayan'ı son zamanlar görenler tanımakta zorlandı. Estetik yaptırmasının ardından da kilo alan Betkayan, tanınmaz hale geldi.

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Program bittikten sonra ortalarda pek fazla görünmeyen Melis Buse Betkayan, internet üzerinden sevenlerine yayın yapmaya başladı. Betkayan programda tanıştığı Adnan Kızıltaş ile kamera karşısına geçti. 

İşte Melis Buse Betkayan'ın son hali

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Betkayan'ın sevenleri kilolu haliyle karşılaşınca kısa süreli bir şok yaşayarak güzel yarışmacıyı tanımakta zorlandı.

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Canlı yayında Kısmetse Olur ile ilgili açıklamalarda bulunan Melis Buse Betkayan, şunları söylemişti: "Yarışmanın üzerinden 2-3 sene geçti ama bir ömür geçse de olurdu. Güzeldi bitti. Unutulsun istemiyorum sonuçta oradan tanındım.

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