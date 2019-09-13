Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan estetik üzerine bir de kilo aldı tanınmaz halde

Canlı yayında Kısmetse Olur ile ilgili açıklamalarda bulunan Melis Buse Betkayan, şunları söylemişti: "Yarışmanın üzerinden 2-3 sene geçti ama bir ömür geçse de olurdu. Güzeldi bitti. Unutulsun istemiyorum sonuçta oradan tanındım.