Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın kızı öz dedesinin istismarından sonra felç geçirmiş!

Kızı için sosyal medyadan haykırıyor! 'Öz babası' istismar etmiş

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir dönem izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur adlı programdan ün kazanan Mehtap Taşkıran, sosyal medya hesabında bir süredir kızı için dua istiyor. Kızına ne olduğunu tam olarak açıklamayan Taşkıran sessizliğini bozdu. Geçen hafta kızının otobüste beyin kanaması geçirdiğini ve 2-3 gündür komada yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Kısmetse Olur'un fenomen ismi, kızına daha önce öz dedesinin tacizde bulunduğunu da açıkladı.