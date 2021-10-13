Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın kızı öz dedesinin istismarından sonra felç geçirmiş!
Kısmetse Olur gelin adayı Mehtap Taşkıran'ın kızı Yaren'in öz dedesi tarafından cinsel istismara uğradığı skandalı sosyal medyaya yansıdı. Hayat mücadelesi veren genç kızın, dedesinin tacizinden sonra 'beyin sarkması' yaşayarak felç geçirdiği öğrenildi.
Bir döneme damgasını vuran Kanal D'nin en sevilen programlarından Kısmetse Olur'un Mehtap'ı, kan donduran açıklamalarda bulundu. Taşkıran, kendi öz babasının kızına cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Kızının geçmişte dedesi tarafından tacize uğradığını ve üzüntüden beyin sarkması yaşadığını açıklayan Taşkıran, takipçilerinin adeta kanını dondurdu!
Kızı için sosyal medyadan haykırıyor! 'Öz babası' istismar etmiş
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir dönem izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur adlı programdan ün kazanan Mehtap Taşkıran, sosyal medya hesabında bir süredir kızı için dua istiyor. Kızına ne olduğunu tam olarak açıklamayan Taşkıran sessizliğini bozdu. Geçen hafta kızının otobüste beyin kanaması geçirdiğini ve 2-3 gündür komada yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Kısmetse Olur'un fenomen ismi, kızına daha önce öz dedesinin tacizde bulunduğunu da açıkladı.
Taşkıran, kızının hastaneden ve tedavi sürecindeki görüntülerini paylaşan Taşkıran, Sağlık Bakanlığı'na seslenmeleri için takipçilerine 'Kızım ölüyor, sesimi duyurun' mesajı verdi.