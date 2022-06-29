Kısmetse Olur Hazal Atabek'in akıl almaz değişimi dudak uçuklattı! Görenler hayretler içerisinde kaldı!
Kısmetse Olur'da sempatik ve samimi tavırlarıyla milyonların hafızasına kazınan Hazal Atabek, büyük değişimiyle sevenlerinin karşısına geçti. Emre Ubeyli ile yaşadıığı aşkla çok konuşulan Atabek'in hayatında biri olup olmadığı soruları da hayranlarının kafasını kurcalamaya başladı.
Kısmetse Olur'un sevilen gelin adaylarından biri olan Hazal Atabek, Emre Ubeyli ile yaşadığı büyük aşkla sık sık konuşuluyordu. Şimdi de değişimiyle gündeme bomba gibi düştü. Bu değişimi görenler hayranlıkla baktı. İşte o fotoğrafları...
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Kısmetse Olur'da Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkla dikkat çekiyordu.
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Hazal Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem yarattı.
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Yarışmanın bitmesinin ardından gözlerden uzak bir hayat sürdüren Hazal Atabek, fiziksel değişimiyle adından söz ettirdi.
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