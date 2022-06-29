Kısmetse Olur Hazal Atabek'in akıl almaz değişimi dudak uçuklattı! Görenler hayretler içerisinde kaldı!

Kısmetse Olur'un sevilen gelin adaylarından biri olan Hazal Atabek, Emre Ubeyli ile yaşadığı büyük aşkla sık sık konuşuluyordu. Şimdi de değişimiyle gündeme bomba gibi düştü. Bu değişimi görenler hayranlıkla baktı. İşte o fotoğrafları...