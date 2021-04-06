Kısmetse Olur gelin adayı Cansel Çördük'ün son hali olay oldu
Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Çördük, yıllar içerisindeki değişimi ve cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Bir dönem yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayı olarak dikkat çeken Cansel Çördük değişimi ile herkesi şoke etti. İddialı pozlarını paylaşmaktan geri durmayan Cansel'e takipçilerinden beğeni yağıyor.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Cansel Çördük geçirdiği estetik operasyonlarla geçmiştekinden oldukça farklı görünüyor.
Kısmetse Olur'un gelin adaylarından Cansel Çördük yaptığı son paylaşımla da olay oldu.
Transparan bir pantolon giyerek üstüne de bikini tercih eden Çördük ilginç maskesini de takıp poz verdi.