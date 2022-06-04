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Kısmetse Olur Adnan'ın büyük aşkı Didem Delen'in son hali şaşkına çevirdi!

Kısmetse Olur Adnan'ın büyük aşkı Didem Delen'in son hali şaşkına çevirdi!

Bir zamanların reyting rekorları kıran Kısmetse Olur programında Adnan Kızıltaş ve Didem Delen aşkı büyük ilgi görmüştü. Yıllar sonra Didem Delen'in büyük değişimini görenler gözlerine inanamadı. Didem artık esmer değil...

Kısmetse Olur Adnan'ın büyük aşkı Didem Delen'in son hali şaşkına çevirdi!

Bir dönemin en çok reyting yarışmalarından Kısmetse Olur, entrikalarıyla, kavgalarıyla ve yaşanan aşklarıyla çok konuşuluyordu. Programın en popüler çiftlerden biri olan Didem Delen ile Adnan Kızıltaş ikilisinden Didem'in yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşkınlığa uğrattı.

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Kısmetse Olur Adnan'ın büyük aşkı Didem Delen'in son hali şaşkına çevirdi!

Artık esmer değil

Siyah saçlarıyla akıllara kazınan Delen, imaj değiştirerek farklı bir görünüm kazandı.

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Kısmetse Olur Adnan'ın büyük aşkı Didem Delen'in son hali şaşkına çevirdi!

Şimdilerde bir magazin programında yorumcu olarak yer alıyor.

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Kısmetse Olur Adnan'ın büyük aşkı Didem Delen'in son hali şaşkına çevirdi!

Peki ya Kısmetse Olur'un favori isimlerinden biri olan ve güzelliğiyle büyük dikkat toplayan Didem Delen kimdir? 

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