Kısmetse Olur Adnan'ın büyük aşkı Didem Delen'in son hali şaşkına çevirdi!

Bir dönemin en çok reyting yarışmalarından Kısmetse Olur, entrikalarıyla, kavgalarıyla ve yaşanan aşklarıyla çok konuşuluyordu. Programın en popüler çiftlerden biri olan Didem Delen ile Adnan Kızıltaş ikilisinden Didem'in yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşkınlığa uğrattı.