Kışlıkları çıkarın! Pastırma yazı sonrası çok fena geliyor...
Geçtiğimiz hafta pastırma yazının etkisi ile yurtta yağış görülmedi ve hava sıcaklıkları tatilciler için son fırsat oldu. Bu hafta ortalarında hava hem soğuyacak hemde kuvvetli yağış yurt genelinde etkili olacak. Meteoroloji hava durumu raporuna göre 30 kentte yağışlar etkisini çarşamba günü itibariyle gösterecek hafta sonu ise daha fena...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporu yayımladı ve tek tek uyardı. Tarih verildi, 30 ilde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. İşte il il yeni hava durumu tahminleri...
