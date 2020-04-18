Kışlık giysilerinizi kaldırmanızı kolaylaştıracak tavsiyeler
Güneş açmaya başladıkça kışlık kıyafetler dolaplara kaldırılmaya başlandı. Peki, kışlık kıyafetleri kaldırmanın kolay yolları nelerdir? Kışlık kıyafet temizliği nasıl olmalıdır? İşte size kışlık giysileri kaldırmada işinizi kolaylaştıracak öneriler…
Şu sıralar evden çıkamıyor olsak da koronavirüs süreci geçince bahar ve yaz mevsimi bizleri bekliyor. Peki, yaza başlangıç kıyafetleri hazır mı? Hazır karantina günlerinde evde vakit varken kışlıkları kaldırmanın ve düzenlemenin tam zamanı. İşte size kışlık kıyafetleri kaldırmada işinizi kolaylaştıracak öneriler…
Güneş açmaya başladıkça kışlık kıyafetler dolaplara kaldırılmaya başlandı. Peki, kışlık kıyafetleri kaldırmanın kolay yolları nelerdir? Kışlık kıyafet temizliği nasıl olmalıdır? İşte size kışlık kıyafetleri kaldırmada işinizi kolaylaştıracak öneriler…
Bazı kıyafetlere çok para veriliyor ve katlandığında ya da vakumlandığında problem olabiliyor. Böyle kıyafetleri asarak saklamanız daha iyi olur. Ama şunu da unutmayın bazı kazaklar asla asmaya gelmiyor.
Kıyafetler arasına koyabileceğiniz lavanta keseleri ya da ufak sabunlar hem çamaşırlarınızın mis gibi kokmasını sağlar, hem de güvelere karşı savaşır. Naftalin kokusunu seviyorsanız onu da koyabilirsiniz.