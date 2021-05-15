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Kısıtlamanın sonu gününde Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı

Demirören Haber Ajansı
Kısıtlamanın sonu gününde Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı

ANTALYA'da kısıtlamadan muaf turistler, bayramın son gününde de Konyaaltı Sahili'nde güneşlenip, denize girdi.

Kısıtlamanın sonu gününde Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürerken, Ramazan Bayramı'nın son günü turizm kenti Antalya'nın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Kavşaklarda ve ana yollarda uygulama yapan polis ekipleri, dışarıdaki kişilerin, sokağa çıkmak için gerekli izin belgelerini kontrol etti. 

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Kısıtlamanın sonu gününde Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı

 Hava sıcaklığının 22 dereceye, nem oranın ise yüzde 77'ye ulaştığı kentte sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen turistler de Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

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Kısıtlamanın sonu gününde Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı

 Kısıtlamadan muaf turistler, su sıcaklığı 23 derece olan denize girerken, kumlara uzanarak, güneşlendi.

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Kısıtlamanın sonu gününde Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı

Çocuklar ise kum üzerinde oyun oynadı.

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