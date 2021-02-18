Kısıtlamalar vaka sayısına göre kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak iller
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kademeli normalleşmede illerin vaka sayısına göre karar alınacağını açıkladı. Nüfusa göre en çok vakanın görüldüğü iller; Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun. Doğu ve Güneydoğu'daki illerin son sırada yer aldığı listede 3 büyükşehir de ortalamanın altında.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşmeye geçileceğini ve illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacağını söylemesinin ardından illerdeki toplam vaka sayıları merak edilmeye başladı.
Hafta başında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısını açıklamasından sonra nüfusunu göz önüne alarak illerdeki toplam vaka sayısını derledik. İşte nüfusa oranla en yüksek koronavirüs vaka sayısı bulunan 10 il...
TRABZON
Zirvedeki 811 bin 901 nüfuslu Trabzon'da haftalık vaka bin 851 olurken günlük vaka sayısı 264 olarak kaydedildi.
RİZE
İkinci sırada yine bir Karadeniz kenti olan Rize geliyor. 344 bin 359 nüfuslu Rize'de haftalık vaka sayısı 697 olurken günlük ortalama vaka 100 oldu.