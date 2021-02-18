Kısıtlamalar vaka sayısına göre kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak iller
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kademeli normalleşmede illerin vaka sayısına göre karar verileceğini açıkladı. Karadeniz'deki iller vaka sayılarıyla zirvede. Doğu ve Güneydoğu'daki iller ise vaka sayısında son sıralarda yer alıyor. Listede 3 büyükşehir de ortalamanın altında.
Erdoğan'ın, Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşmeye geçileceğini ve illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak 4 sınıfa ayrılacağını açıklaması sonrası illerdeki toplam vaka sayıları da merak edilmeye başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayısını açıklamasından sonra nüfus sayısını göz önüne alarak illerdeki toplam vaka sayısı derlendi. Karadeniz'deki iller vaka sayılarıyla zirvede. İşte nüfusa oranla en yüksek koronavirüs vaka sayısı bulunan 10 il...
TRABZON
Zirvedeki 811 bin 901 nüfuslu Trabzon'da haftalık vaka bin 851 olurken günlük vaka sayısı 264 olarak kaydedildi.
RİZE
İkinci sırada yine bir Karadeniz kenti olan Rize geliyor. 344 bin 359 nüfuslu Rize'de haftalık vaka sayısı 697 olurken günlük ortalama vaka 100 oldu.