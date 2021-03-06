Kısıtlama başladı! Bugün (pazar) hangi illerde yasak var? Hangi illerde yasak kalktı?
Sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'da başladı. Kısıtlama, düşük ve orta riskli illerde Pazar sabahı 05.00'te sona erecek. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Pazartesi günü 05.00'te kısıtlama sona ermiş olacak. Pazar günü yasak olan ve olmayan iller hangileri? İşte tüm detaylar.
Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının saat ve günleri, kontrollü normalleşme dönemi başlatılarak yeniden düzenlendi. 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde Pazar sabahı 05.00'te sona erecek. Kısıtlama yüksek ve çok riskli illerde ise pazar gününün tamamını kapsayarak 8 Mart Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek.
Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak?
Bu akşam 21.00’den, 8 Mart Pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması şu illerde uygulanacak:
Çok yüksek riskli iller (Kırmızı): Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya,
Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.
Yüksek riskli iller (Turuncu): İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya,