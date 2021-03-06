Kısıtlama başladı! Bugün (pazar) hangi illerde yasak var? Hangi illerde yasak kalktı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının saat ve günleri, kontrollü normalleşme dönemi başlatılarak yeniden düzenlendi. 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde Pazar sabahı 05.00'te sona erecek. Kısıtlama yüksek ve çok riskli illerde ise pazar gününün tamamını kapsayarak 8 Mart Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek.