Kışın su içemiyorum diyenler su tüketimini arttıran öneriler

Kışın su içemiyorum diyenleri hep duymuşsunuzdur. Oysa ki en az yaz aylarında olduğu kadar kışın da su tüketimi vücudunuz için önemli. Kışın su tüketimini arttırmak için suyun içine nane, tarçın, limon ve elma gibi lezzetlendiriciler atabilirsiniz. Kışın içtiğiniz çay ve kahvenin su yerine geçmediğini de unutmayın!

Kışın su içemiyorum diyenler için kış aylarında su tüketiminin öneminin detaylarını yazdık. Pek çoğumuz kış aylarında su içmeyi unutuyor ya da su yerine sıcak içecekler içmeyi tercih ediyor ve kışın vücudumuzun daha az suya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte pek çoğumuzun yaşam tarzı, beslenme ve su tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Ancak mevsim ne olursa olsun sağlığımızı korumak için yeterli miktarda su tüketmeye özen göstermek gerekiyor. Oysa sanılanın aksine yaz kış fark etmeksizin vücudumuz suya ihtiyaç duyar. Hiçbir içeceğin suyun yerini tutmadığının altını çizen Sabri Ülker Vakfı, su tüketimini arttırmaya yönelik öneriler paylaştı. Su tüketmeyi sevmiyor veya gün içinde su tüketmeyi unutuyorsanız, suyunuza limon, tarçın, nane yaprağı, elma gibi taze meyve ve sebzeleri ekleyerek su içmeyi daha keyifli hale getirebilirsiniz, suyunuzu görebileceğiniz yerlerde, masanızda bulundurmak su tüketimini hatırlamaya yardımcı olacaktır, ayrıca telefonunuza su içmeyi hatırlatan uygulamalar indirebilir, günlük su tüketiminizi değerlendirebilirsiniz.

Su içmek neden önemli?

Su, vücudun tüm fonksiyonları için gereklidir. Vücudun %60’ının su olduğunu düşünürsek yeterli miktarda su içilmediğinde, öncelikle konsantrasyonda bozulma, yorgunluk, halsizlik, enerji düşüklüğü görülürken, ilerlediğinde karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozulmalar; bu da uzun vadede ciddi hastalıklara sebep olabilmektedir.

Günde ne kadar su içilmeli?

Yetişkin sağlıklı, fiziksel aktivitesi düşük bir birey günlük 6-8 su bardağı 2-2,5 litre su içmelidir. İklim koşulları, ortam sıcaklığı, fiziksel aktivite düzeyi ve vücuttan atılan su miktarına bağlı olarak her bireyin su ihtiyacı farklıdır. Yeterli miktarda su tüketmediğinizi düşünüyorsanız susama hissini beklemeden gün içinde su tüketmeye özen gösterin. Çay ve kahvenin suyun yerine geçmediğini unutmayın ve kafein içeren içeceklerin aşırı tüketiminin vücuttan su atımına yol açtığını göz önünde bulundurarak, çay ve kahve tüketimini ılımlı düzeyde tutup aynı oranda su tüketmeye özen gösterin.