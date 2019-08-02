Kışın sapı yakacak oluyor Aydın'da üretilip dünya mutfaklarını süslüyor
NAZİLLİ ilçesinde yaşayan vatandaşların 'Patlıcan Vadisi' olarak adlandırdığı yerde kurutulan patlıcanlar, dünya mutfaklarında kullanılıyor.
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç edilen kurutulmuş dolmalık patlıcanlar, işte burada yetiştiriliyor. Yemeklere lezzet kazan patlıcanların yapımına, Nazilli'nin Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan tüm sakinler yardım ediyor.
Günde ortalama 70 ton patlıcan, kurutulmak üzere işlenirken, tarladan toplanıp, kurutulma aşamasına kadar geçen süreçte kadınların harcadığı emek, takdir topluyor.
Ülke ekonomisine katkı: Yaklaşık 600 ailenin geçim kaynağı olan ve toplandıktan sonra evlerinin önüne dökülen patlıcanları saplarından ayırıp, içlerini oyarak, kurutulacak hale getiren kadınlar, hem aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
Kurutmaya hazır hale getirdikleri patlıcanları mahallede kurulan tezgahlar ile binaların teras ve çatılarında kurutan kadınlar, patlıcanın sapından içine kadar her şeyini değerlendirerek, emeklerinin karşılığını alıyor.