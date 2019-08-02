Kışın sapı yakacak oluyor Aydın'da üretilip dünya mutfaklarını süslüyor

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç edilen kurutulmuş dolmalık patlıcanlar, işte burada yetiştiriliyor. Yemeklere lezzet kazan patlıcanların yapımına, Nazilli'nin Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan tüm sakinler yardım ediyor.