Kışın görülecek koronavirüs dalgası ilkinden daha ölümcül olabilir
İngiliz bilim insanları, kış aylarında ortaya çıkacak ikinci bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgası nedeniyle yalnızca İngiltere'de 120 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini hesapladı. Çalışmada, virüsün soğuk havada daha uzun süre hayatta kalabileceği ve insanların içeride daha fazla zaman harcadıklarında yayılma olasılığının çok daha yüksek olduğu ortaya konuldu.
200’ün üstünde ülkede ve bölgede görülen yeni tip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde enfekte olanların sayısı 13 milyonu geçerken, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 580 bine yaklaştı. Henüz bir aşının ya da tedavinin bulunamadığı Kovid-19’un kış aylarında çok daha büyük kayıplara yol açabileceğinden endişe ediliyor.
Bu kapsamda; bilim insanları, İngiltere'nin kış aylarında ortaya çıkacak ikinci bir koronavirüs dalgasında yaklaşık 120 bin yeni Kovid-19 ölümü görebileceğini açıkladı. İngiliz hükumeti tarafından 'makul' en kötü durum senaryosunu modellemeleri istenen araştırmacılar, ocak ve şubat aylarında salgının zirve yapacağını ve sadece hastanelerde 24 bin 500 ile 251 bin arasında virüsle ilişkili ölüm gerçekleşebileceğini hesapladı.
En kötü durum senaryosunda ülkedeki R değeri 1,7 olarak hesaplandı. Bununla birlikte; ülkedeki R katsayısı şu anda 1,5 düzeyinde bulunuyor. R değeri bir kişinin koronavirüsü ortalama olarak kaç kişiye bulaştırabileceğini temsil ediyor. Pandeminin başlangıcında bu yana İngiltere’de yaklaşık 45 bin resmi Kovid-19 ölümü bildirildi ancak temmuz ayında ölüm oranları düşüş gösterdi.
Araştırmacılar, olası karantina uygulamalarını, tedavileri ya da bulanabilecek potansiyel bir koronavirüs aşısını hesaplama yaparken dikkate almadıklarını bildirdi. Bilim insanları, "Derhal harekete geçilirse risk azaltılabilir" uyarısını yaptı.