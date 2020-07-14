Kışın görülecek koronavirüs dalgası ilkinden daha ölümcül olabilir

Bu kapsamda; bilim insanları, İngiltere'nin kış aylarında ortaya çıkacak ikinci bir koronavirüs dalgasında yaklaşık 120 bin yeni Kovid-19 ölümü görebileceğini açıkladı. İngiliz hükumeti tarafından 'makul' en kötü durum senaryosunu modellemeleri istenen araştırmacılar, ocak ve şubat aylarında salgının zirve yapacağını ve sadece hastanelerde 24 bin 500 ile 251 bin arasında virüsle ilişkili ölüm gerçekleşebileceğini hesapladı.