Kısa sürede binlerce beğeni aldı! Hülya Avşar'ın bornozlu pozu...
Sosyal medya hesabından sıklıkla cesur pozlar paylaşan Hülya Avşar, bu sefer duş sonrası çekindiği fotoğrafını paylaştı.
55 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla genç kızlara taş çıkaran Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yine binlerce beğeni alan bir poz paylaştı. Sıklıkla spor yaptığı ve yüzdüğü bilinen Avşar kızının yüzünde hiçbir kırışıklık olmaması ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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Önceki gün bu pozu sosyal medya hesabından paylşan Avşar, takipçilerini büyülemeyi başardı. Ayrıca Avşar, bu pozunu da diğer paylaşımlarında olduğu gibi yoruma kapalı şekilde paylaştı.
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Peki Hülya Avşar kimdir?: Oyuncu, şarkıcı ve sunucu olan Hülya Avşar 10 Ekim 1963 tarihinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde doğmuştur.
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Anne tarafından Balıkesirli olan Hülya Avşar, Baba tarafından Ardahan iline bağlı Hasköylüdür.
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