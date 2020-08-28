Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? KSÖ'den herkes faydalanamayacak!

Tüm dünyada ve ülkemizde ekonomik dengeleri alt üst eden koronavirüs salgını nedeniyle hükümet bir dizi tebdir devreye sokmuştu. Bunlardan bir tanesi de kısa çalışma ödeneği. Uygulama ile devlet işverenin yükünü bir hayli azaltmış toplu işten çıkarmaların önüne geçmişti. Kısa çalışma ödeneği uygulaması Temmuz ayı sonunda Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, bir ay daha uzatılmıştı. Gelinen noktada işveren ve işçi kesiminin ortak talebi uygulamanın devam etmesi... Ancak KSÖ önümüzdeki süreçte farklı bir şekilde ile gündeme gelecek.. Peki uygulama nasıl olacak? İşte detaylar...