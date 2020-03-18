Kısa çalışma ödeneği koronavirüste kurtarıcı olacak! İŞKUR 4 bin 380 TL maaş ödüyor

Koronavirüs salgını işyerlerinin üretimini ara vermesini zorunlu kılmaya başladı. Peki işveren bu durumda ne yapacak? Çalışanlarını evden çalıştırma hakkı var mı? Çalışanlar ücretli ya da ücretsiz izne hangi şartlarda çıkarılabilir? Böyle zorunlu durumlar için devlet desteği var mı? Bir çok işletmenin önünde böyle sorular var. Konuya ilişkin ayrıntılı ve aydınlatıcı bilgileri TOBB ETÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç bilgi verdi. Kılıç'ın aktardığı bilgiler içinde özellikle 'Kısa Çalışma Ödeneği' dikkat çekici. Bu ödenekle işveren çalışanlarını eve gönderebiliyor ve 3 ay maaşını devlet ödüyor. Peki şartları neler, kısa çalışma ödeneği maaşı ne kadar? İşte Prof. Dr. Cem Kılıç'ın verdiği çok önemli bilgiler: