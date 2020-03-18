Kısa çalışma ödeneği koronavirüste kurtarıcı olacak! İŞKUR 4 bin 380 TL maaş ödüyor
TÜRKİYE koronavirüs salgınını karantinaya girerek aşmak durumunda kalırsa bir çok işletme kapanacak. Bu noktada kısa çalışma ödeneği devreye girebilir. Profesör Cem Kılıç, hükümetin böyle bir karar alabileceğini belirtti ve kısa çalışma ödeneğinin ne olduğunu, kimlerin yararlandığını açıkladı.
Koronavirüs salgını işyerlerinin üretimini ara vermesini zorunlu kılmaya başladı. Peki işveren bu durumda ne yapacak? Çalışanlarını evden çalıştırma hakkı var mı? Çalışanlar ücretli ya da ücretsiz izne hangi şartlarda çıkarılabilir? Böyle zorunlu durumlar için devlet desteği var mı? Bir çok işletmenin önünde böyle sorular var. Konuya ilişkin ayrıntılı ve aydınlatıcı bilgileri TOBB ETÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç bilgi verdi. Kılıç'ın aktardığı bilgiler içinde özellikle 'Kısa Çalışma Ödeneği' dikkat çekici. Bu ödenekle işveren çalışanlarını eve gönderebiliyor ve 3 ay maaşını devlet ödüyor. Peki şartları neler, kısa çalışma ödeneği maaşı ne kadar? İşte Prof. Dr. Cem Kılıç'ın verdiği çok önemli bilgiler:
Soru - Koronavirüs sebebiyle işyeri kapanınca çalışan tazminat alabilir mi? İşveren para maaş zorunda mı?
Cevap : Bu bir mücbir (zorunlu) sebeptir. İş kanununumuz bunu düzenlemiştir. Böyle bir zorunlu durumun ortaya çıkması söz konusu olduğunda işyeri faaliyetini durdurduğunda çalışanlarının ilk hafta ücretinin yarısını vermek durumundadır. Birinci haftadan sonra işverenin ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Böyle bir durumda çalışanlar ilk hafta ücretinin yarısını aldıktan sonra isterlerse kendileri sözleşmelerini feshedebilir ve kıdem tazminatını alabilirler. Bunu yaparlarsa sadece ihbar tazminatlarını alamazlar. İşveren de bu durumda çalışanlarının sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Ancak kıdem tazminatına ek olarak ihbar tazminatını ödemek durumundadır.
Soru - Koronavirüs sebebiyle şirketler evden çalıştırabilir mi?
Yasal yükümlülükleri neler?
Cevap : Dava yükünden şu aşamada korkmamak lazım. Bu sadece bir işletmeye has bir durum değil. Küresel ölçekte bir durum. Evden çalışma yapılırken işyeri kendini garantiye almak için ek protokoller imzalatılabilir. Evden çalıştırırken çalışanlarınıza karşı gerekli materyalleri verme hükümlülüğünüz doğar. Kişinin evinde internet yoksa internet bağlantısı ya da bunun masraflarının karşılanması ya da bilgisayarının alınması gibi hususlar devreye girer. Evden ya da uzaktan çalışma yapıldığında çalışanın ücreti tam ve eksiksiz ödenmek zorundadır.
Soru : Koronavirüs sebebiyle çalışma süresi kısaltılıp sonraki
süreçte telafi yaptırılabilir mi?
Cevap -Bu durumda işverenler bu salgın geçtikten sonra telafi çalışması yaptırabilirler. Bu kanunla düzenlenmiştir. Eksik süreyle çalışanlar bu olayın bitiminden itibaren 2 ay içinde telafi edebiliriniz. Burada dikkat etmek lazım. Bu telafi çalışması 11 saati geçemez. Biz şu süreçte işletmelerin daha az süreyle çalıştırsınlar, devlet 2 ay ile kısıtlamayıp yıl sonuna kadar telafiye izin versin.