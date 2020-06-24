Kısa çalışma devam edecek! 2 önemli düzenleme

Bu dönemde atılan en önemli adım koronavirüsün zorlayıcı neden olarak kabul edilmesi ve işverenlerin kısa çalışma taleplerinin uygunluk tespiti beklenmeksizin değerlendirilmesiydi. Bu sayede pek çok işyeri kısa çalışmaya gitti ve iş sözleşmelerinin devamı sağlandı.