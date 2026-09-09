Kış hazırlıkları başladı! Konserve yapanlar dkkat! Felce neden olabilir...

Gıda güvenliğinde pH 4.6 eşiğinin kritik bir sınır olduğuna dikkat çeken Dr. Karadağ; taze fasulye, bezelye, patlıcan, kabak, mısır, ıspanak, mantar ile etli ve tavuklu ürünlerin düşük asitli gıdalar grubunda yer aldığını ve bakterinin üremesi için çok uygun bir ortam sunduğunu belirtti. Eskiden güvenli kabul edilen domatesin ise günümüzdeki hibrit çeşitlerinin asit oranının düşük olduğunu, içerisine biber, soğan veya kıyma eklendiğinde ortamın asitliğinin daha da düşerek riski artırdığını vurguladı.