Kış geri geldi! 42 il için sarı kod uyarısı Kar ve sağanak yağışa dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Nisan hava durumu raporunu yayınladı. Kısa süren bahar etkisinin ardından soğuk ve yağışlı hava yeniden etkili olmaya başlayacak.
Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altına düşecek, hafta sonu da dahil yurdun büyük bölümünde yağışlar etkisini sürdürecek.
Yağışların Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın batı kesimleri, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum'un güney kesimleri ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
İç Anadolu ve Ege'de termometreler gece eksiyi gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 42 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Akdeniz ve Ege bölgelerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu'da ise kış geri dönüyor.
Erzurum, Ardahan, Bingöl ve Kars'ta kar yağışı bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Van ve Elazığ çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Yüksek kesimlerinde ise yer yer kuvvetli kar yağışı görülecek
Yağışlar pazar günü de dahil yeni haftaya kadar devam edecek.