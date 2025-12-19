Kış geldi hastalıklar arttı! Mide ve bağırsak sorununa dikkat

Gıda Zehirlenmesi mi, Viral Enfeksiyon mu

Gastroenterit belirtileri gıda zehirlenmeleriyle sıkça karıştırılıyor.

Gıda zehirlenmeleri genellikle belirli bir besin tüketiminden kısa süre sonra ortaya çıkarken, viral gastroenteritler daha ani başlıyor ve aile bireyleri arasında hızla yayılabiliyor.

Son günlerde hastanelere başvuran vakaların büyük bölümünü viral kaynaklı enfeksiyonlar oluşturuyor.

“Eğer benzer şikayetler evde birden fazla kişide görülüyorsa viral gastroenterit olasılığı daha yüksektir” diye konuşan Dr. Özarı, bu durumun bulaşıcılığa işaret ettiğini söylüyor.

Evde Bakım ve Korunma Önerileri

Hastalığın hafif seyrettiği durumlarda en önemli tedavi basamağını sıvı ve elektrolit desteği oluşturuyor. Sık ve az miktarda sıvı alımı, yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılması öneriliyor.

Antibiyotiklerin doktor önerisi olmadan kullanılmaması gerektiği de özellikle vurgulanıyor. “Basit önlemlerle hem kendimizi hem de çevremizdekileri korumamız mümkün” diyen Dr. Özarı, “İshal ve kusmayı hafife almamak, gerektiğinde sağlık kuruluşuna başvurmak hayati önem taşıyor” dedi.

Ağır sıvı kaybı yaşayan, ağızdan beslenemeyen ve kronik hastalığı bulunan bireylerde hastane yatışının gerekebileceğini hatırlatan Dr. Özarı, bu grupların daha yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.