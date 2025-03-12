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Kış bitti diyenler buraya baksın! Meteoroloji uzmanı tarihleri verdi: Kar havası olacak

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Kış bitti diyenler buraya baksın! Meteoroloji uzmanı tarihleri verdi: Kar havası olacak

Mart aynın gelmesiyle beraber ısınmaya başlayan havalar kış bitti algısı yarattı. Durumun tam tersi olduğunu belirten Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel derecenin düşeceğini paylaştı. Öztel, "Kışı henüz atlatmadık, başımızda kar havası olacak görünüyor" dediği paylaşımında tarih vererek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kış bitti diyenler buraya baksın! Meteoroloji uzmanı tarihleri verdi: Kar havası olacak

Yurt genelini etkisi altına altan soğuk hava ve kar yağışı sonrası havalar bir nebze de olsa ısınmıştı. Durum böyle olunca herkes kış bitti, yaz geliyor diye düşünmeye başladı ancak durum düşünüldüğü gibi değilmiş.

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Kış bitti diyenler buraya baksın! Meteoroloji uzmanı tarihleri verdi: Kar havası olacak

X (Twitter) hesabında hava durumu paylaşımları yapan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel haftaya salı-cuma arasını işaret ederek kar havası yaşanacağını açıkladı.

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Kış bitti diyenler buraya baksın! Meteoroloji uzmanı tarihleri verdi: Kar havası olacak

Öztel paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah Marmara’da şöyle bir yağmur geçişimiz var. İstanbul’a zayıf, Balıkesir-Bursa arasına orta kuvvetli yağmur düşüyor. Meteoroloji kışı atlattı güya ama ilk sıcak hava dalgasında yelkeni suya indirdik."

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Kış bitti diyenler buraya baksın! Meteoroloji uzmanı tarihleri verdi: Kar havası olacak

"Arabaları yıkatmayın"

Havada toz olduğunu da belirten Meteoroloji Mühendisi, "Toz toprak hep havada, arabaları yıkatmayın böyle sürecek 3-4 gün." diyerek araç sahiplerini uyardı.

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