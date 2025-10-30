Kış aylarında ev hanımlarının kabusu cam buğusuna tek malzeme ile son!

TEK BİR MALZEMEYLE ANTİ-BUĞU ÇÖZÜMÜ

İngiliz Express gazetesinin aktardığına göre sosyal medyada popülerleşen bir yöntem, binlerce kişi tarafından başarıyla uygulanıyor. Sadece bulaşık deterjanı kullanarak etkili bir çözüm bulunmuş durumda. Uygulaması ise şöyle: