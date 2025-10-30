Kış aylarında ev hanımlarının kabusu cam buğusuna tek malzeme ile son!
Soğuk havaların gelmesiyle birlikte birçok evde camlarda yoğun buğu ve pencere pervazlarında su birikintisi sorunu baş göstermeye başladı. Ancak bu sorundan kurtulmak için pahalı kimyasallara gerek yok; evdeki tek bir malzemeyle buğu ve nemi önlemek mümkün.
Uzmanlara göre pencere buğulanmasının temel nedeni sıcak ev havasının soğuk cam yüzeyle temas etmesi. Bu durumda su buharı sıvıya dönüşüyor, özellikle plastik doğrama pencerelerde yoğunlaşma kaçınılmaz hale geliyor. Uzun vadede bu durum, pencere kenarlarında küf oluşumuna da yol açabiliyor.
TEK BİR MALZEMEYLE ANTİ-BUĞU ÇÖZÜMÜ
İngiliz Express gazetesinin aktardığına göre sosyal medyada popülerleşen bir yöntem, binlerce kişi tarafından başarıyla uygulanıyor. Sadece bulaşık deterjanı kullanarak etkili bir çözüm bulunmuş durumda. Uygulaması ise şöyle:
1- Kuru bir beze az miktarda bulaşık deterjanı dökün.
2- Cam yüzeyi bu bezle silin.
3- Kurumasını bekleyin. Camda görünmez bir film tabakası oluşacak.
Bu yöntem, camın yüzeyinde ince bir koruyucu katman oluşturarak buğunun oluşmasını engelliyor.
DAHA GÜÇLÜ BİR YÖNTEM DAHA VAR
Ev temizliği uzmanı Clare Magee ise daha güçlü sonuç almak isteyenlere şu karışımı öneriyor:
- 2 su bardağı su,
- 2 su bardağı beyaz sirke,
- Birkaç damla bulaşık deterjanı.
Tüm malzemeleri karıştırıp bir sprey şişesine doldurun.
Karışımı camlara püskürtüp kurumasını bekleyin.