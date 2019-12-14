Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

Otomobil sürücüsü Çiçek ile oğlu Yasin (20) ve kızı Sedanur (18) Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti. Çiçek'in yaralanan diğer kızı Merve Nur Çiçek (15) Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Merve Nur Çiçek, kaldırıldığı Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Baba Hacı Salih ile çocukları Yasin ve Seda'nın ardından Merve Nur Çiçek'in de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.

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