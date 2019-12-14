Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Otomobil sürücüsü Çiçek ile oğlu Yasin (20) ve kızı Sedanur (18) Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti. Çiçek'in yaralanan diğer kızı Merve Nur Çiçek (15) Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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