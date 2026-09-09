Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 41 hesap kapatıldı
Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 41 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
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İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye faaliyeti yürüttü.
Bu kapsamda, yasa dışı bahis faaliyetleri reklamı yaptığı tespit edilen 41 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı.
Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim ve içerik engeli getirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.