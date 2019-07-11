Kırşehir’de toz bulutu oluştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırşehir’de toz bulutu oluştu

KIRŞEHİR’i akşam saatlerinde etkisi altına alan yağmur öncesi toz bulutu oluştu.

Kırşehir’de toz bulutu oluştu - Sayfa 1

Şehir merkezini olumsuz etkileyen toz bulutları, Kırşehir’in bazı ilçelerinde rüzgarın da etkisiyle birçok ağacın zarar görmesine neden oldu.

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Kırşehir’de toz bulutu oluştu - Sayfa 2

Toz bulutu şehri tepeden gören Akbayır mevkinden de net olarak izlendi.

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Kırşehir’de toz bulutu oluştu - Sayfa 3

Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, yağışların Pazartesi gününden önce beklenmediğini, toz bulutunun soğuk ile sıcak havanın karşılaşması ve basıncın düşmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

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