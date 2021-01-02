Kırşehir'de sevgili çifte yapılan vahşet! Erkeğe tecavüz edip ikisini birlikte leğenle gömdüler
KIRŞEHİR'de Osman Ç. ve Vildan İ. toprağa gömülü halde ölü bulundu. Osman Ç.'nin öldürülmeden tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Zanlılardan birinin verdiği ifade kan dondurdu.
Kırşehir'deki çifte cinayet vahşeti sarstı. 2 aydır birlikte yaşadığı öğrenilen çift önce öldürüldü sonra toprağa gömüldü. Osman Ç.'den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç.'nin en son Kaman ilçesine bağlı Bayramözü köyünde olduğunu tespit etti.
Korkunç cinayet: Köyde geniş çapta arama yapan ekipler, Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.'yi (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak buldu.
8 kişi gözaltında: Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu cinayetle ilgili aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı.
Ailesi barışma bahanesiyle çağırmış!
Savcılığa sevk edilen zanlılardan biri verdiği ifadede, Vildan İ.’nin ailesinin barışma bahanesi ile Vildan İ. ve sevgilisi Osman Ç.’yi Kaman ilçesine çağırdığını söyledi.