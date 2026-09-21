Kırşehir'de 26 yıl 24 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırşehir'de hakkında 26 yıl 24 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Betül Akgün
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan toplam 26 yıl 24 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A'yı saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.